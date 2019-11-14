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Белоруска Руслана Панчишина не смогла пройти в следующий этап испанского шоу «Голос. Дети»

Белоруска Руслана Панчишина, которая не прошла отбор на детское «Евровидение–2019», а затем покорила жюри испанского проекта «Голос. Дети», не смогла пройти дальше третьего этапа шоу.

Об этом свидетельствует опубликованная на YouTube-канале конкурса запись выступлений участников, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Последний эпизод второго этапа испанского шоу назывался «Баттлы». Участников разделили на тройки — они должны были сражаться друг против друга, исполняя на сцене выбранную ими песню. В каждом из таких «баттлов» оставался только один победитель. Его выбирал наставник, курирующий тройку. При этом, четверых участников могли «спасти» другие члены жюри, забрав их в свою команду.


Наставница Русланы Панчишиной — певица и композитор Росарио Флорес — назвала девочку «готовой артисткой» и отдала предпочтение другой исполнительнице. А все четыре возможности на «спасение» от остальных членов жюри уже были потрачены на других участников. Шансов продолжить участие в проекте у белоруски не осталось.

Напомним, испанская версия шоу «Голос. Дети» выходит на телеканале Antena3. В состав жюри этого сезона вошли музыканты Bisbal, Melendi, Rosario и Vanesa.
Виктория Логовик
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