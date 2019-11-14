В Польше найдены теплицы Гитлера
Специалисты, исследующие ставку лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера «Волчье логово» на территории современной Польши, обнаружили неподалеку от его бункера руины тепличного комплекса, где для фюрера выращивали фрукты и овощи.
Фото: Jacek Adamski / Mazurolandia
Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает Daily Mail.
По словам историка Яцека Адамски из Мазурского военного музея, специалисты догадывались о существовании садов и теплиц близ «Волчьего логова». «Гитлер, будучи непьющим и некурящим вегетарианцем, имел подобные сады в каждой ставке, поэтому три года назад мы начали их искать, изучая фотографии, просматривая архивы и общаясь с местными жителями», — отметил он.
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В итоге всего в полумиле (около 800 метров) от бункера фюрера историкам удалось обнаружить фундамент домика садовника, две теплицы, а также подземную котельную, которая обеспечивала комплекс водой и теплом, благодаря которым выращивать фрукты и овощи там можно было круглый год.
Как пояснил Адамски, Гитлер никогда не занимался своим огородом лично, однако любил употреблять свежие плоды каждый день. Так, его рацион включал в себя яблоки, овощные бульоны, рагу из моркови и картофеля, пюре, а также спаржу, перец и горох, поданные с рисом и салатом.
Фото: Jacek Adamski / Mazurolandia
Ставка Гитлера «Волчье логово» располагалась в городе Растенбург (нынешний Кентшин) на территории, принадлежавшей Восточной Пруссии. Она занимала площадь в 250 гектаров и представляла собой систему из полусотни железобетонных бункеров и такого же количества более легких наземных построек. Фюрер провел там более двух лет и покинул ее в июле 1944 года после того, как на него было совершено покушение под руководством графа Клауса Шенка фон Штауффенберга.
19:32 14/11/2019
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