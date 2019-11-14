В Гродненском районе пенсионера привязали к дереву в лесу
Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета расследует незаконное лишение свободы 60-летнего мужчины.
На месте происшествия. Фото sk.gov,by
Около одной из деревень Гродненского района двое мужчин 1989 года рождения с помощью скотча вечером 24 октября в лесу привязали пенсионера к дереву. Он сумел выбраться и сообщить о случившемся в милицию. Подозреваемых задержали.
По информации СК, они хотели «помочь» разделить имущество бывшей жене потерпевшего, с которой у того были напряженные отношения. Нападающие, которых ранее неоднократно судили, рассчитывали, что женщина за это заплатит.
За две недели до происшествия между потерпевшим и одним из мужчин произошел конфликт, в результате которого 30-летний мужчина ударил пенсионера в голову.
Нападающим выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 183 УК (незаконное лишение свободы). 56-летняя бывшая жена пострадавшего в настоящий момент подозревается в помощи им.
МГ belsat.eu
18:54 14/11/2019
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