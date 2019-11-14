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Белорусам выдают шенгенские визы нового образца. Как они выглядят

В ЕС изменили дизайн в целях безопасности.

Фото опубликованы на TUT.by.

Виза нового образца

Виза старого дизайна

На сайте Совета ЕС отмечалось, что визовая наклейка, которая находится в обращении более 20 лет, «скомпрометировала себя серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством».
Как стало известно TUT.BY, визы нового образца уже выдают в посольствах Чехии и Германии в Беларуси. Отличие только в дизайне, действует виза точно так же, как и предыдущего образца.

Кстати, большинство посольств стран Шенгена в Беларуси по-прежнему пока выдают визы со старым дизайном
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