В середине сентября суд назначил проверку по факту жалоб обвиняемых на применение насилия и давление в ходе предварительного расследования.





10.00

Заседание началось.





Прокурор ходатайствовал приобщить к материалам дела постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, на которых жаловались обвиняемые. То есть проверка проведена, в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления.









Продолжается допрос свидетелей

Допрашивают дознавателя военной комендатуры. Она проводила обыск у Чорного. Ему предложили сдать добровольно оружие и боеприпасы, он сдал пистолет Макарова и патроны к нему. Но в ходе обыска у него обнаружили еще и гранаты, которые не сдал.





Чорный спрашивает у дознавателя, присутствовал ли с ней еще кто-то при обыске? Она говорит: «Да, сотрудники контрразведки».





Чорный заявляет, что обыск проводился незаконно, так как эти люди не указаны в протоколе. Судья спрашивает, почему он не указал это в протоколе обыска, когда он его подписывал. Тот отвечает, что не знал своих прав.





Результаты проверки по факту насилия в ходе следствия

Оглашают постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту жалоб обвиняемых на применение насилия и давление в ходе предварительного расследования. Должностные лица КГБ и комендатуры заявили, что никакого насилия не было и о том, что кого-то из обвиняемых незаконно удерживали, им неизвестно.





Судмедэкспертиза, проведенная в ходе проверки по материалам медицинских материалов из СИЗО, подтвердила, что телесные повреждения у обвиняемых не обнаружены.





В уголовном деле отказано.





– Что и требовалось доказать, – говорит в это время мама одного из обвиняемых.





Судья объявила о завершении судебного следствия. Начинаются прения.





Прения

Прокурор считает, что вина обвиняемых доказана полностью, и зачитывает факты, это подтверждающие.





В своей речи прокурор заявил, что некоторые обвинения не нашли подтверждения, и предложил заменить части по некоторым статьям обвинения.





Гособвинитель зачитывает обвинение. Судя по стопке в его руке, оно занимает не меньше сотни страниц.





12.40

Гособвинители закончили с обвинительный частью и начинают зачитывать характеристики обвиняемых.





Характеристики зачитаны. Гособвинители запрашивают у суда наказание для обвиняемых.





Для Кульжика в совокупности просят 11 лет колонии, лишение звания прапорщика и штраф 60 базовых величин.





Объявлен перерыв до 14.30.









14.30

Заседание суда продолжается.





Прокуратура просит для Марченко в совокупности 11 лет колонии, лишение звания старший прапорщик и штраф в размере 60 базовых величин.





Для Веко просят 8 лет колонии и лишение звания майора милиции.





Для Демидова – 7 лет колонии.





Для Новикова прокурор просит 6 лет колонии и лишение звания старшого лейтенанта. Но по амнистии освободить частично от наказания на один год.





Для Чорного запрашивают 2 года 4 месяца колонии, но по амнистии освободить частично на один год.





Азарко — 2 года 4 месяца колонии. По амнистии освобождение на один год.





Для Шавеля и Севрюка прокурор запрашивает также два года и четыре месяца колонии и освобождение по амнистии на один год.





Для Гринкевича-Судника гособвинение требует ограничение свободы на 4 года, без направления в исправительной учреждение и лишение звания старший прапорщик. Освобождение по амнистии на один год.





Прокурор просит суд взыскать с Марченко, Кульжика, Веко и Демидова деньги, полученные от продажи оружия.





Кроме этого, обвинение требует конфисковать все автомобили, на которых перевозилось оружие. Это касается всех фигурантов дела, а не только основных.





Начинают выступать защитники обвиняемых.





Первым выступает адвокат Кульжика

Долго перечисляет количество вынесенного из части оружия, указывает, что не все цифры следствия доказаны. Поэтому по количеству украденного просит оправдать своего подзащитного.





Адвокат просит учесть, что преступные действия ее подзащитного не имели необратимых последствий и не нанесли существенный вред безопасности. Говорит, что наказание, запрашиваемое прокурором, слишком суровое. Просит назначить более мягкое наказание.





Просит учесть, что преступление стало возможно из-за беспорядка в воинской части, который существовал ранее.





Адвокат Шавеля

Просит назначить наказание своему подзащитному, не связанное с лишением свободы, так как он сотрудничал со следствием, имеет троих малолетних детей, впервые осужден и не имел корыстных целей.



Адвокат Марченко

Говорит, что ее подзащитный признал свою вину полностью, раскаялся и только благодаря его содействию все оружие вернулось обратно в часть и никакой существенный вред не был нанесен.





Делает акцент на том, что, если бы он сам не рассказал и не показал, многое оружие даже не нашли бы. К примеру, у Марченко был подвал, в котором он хранил трофеи. Об этом подвале знал только Марченко.





Говорит, что инициатором преступной деятельности был Кульжик, Марченко лишь ему помогал. В качестве доказательства указывает на телефонные разговоры, которые прослушивались в ходе следствия и которые свидетельствуют о том, что именно Кульжик звонил и назначал цены.





Также просит более мягкого наказания. Говорит, Марченко на свободе может принести пользу, а лишение свободы не исправляет.





Отмечает, что Марченко награжден медалью президента за безупречную службу. Имеет девять грамот.





Просит назначить минимальное наказание по всем вменяемым ему статьям и применить в отношении него закон об амнистии.









Адвокат Веко

Говорит, что есть эпизоды, которые изучены и доказаны не полностью. По мнению адвоката, они должны быть исключены из обвинения.





Говорит, что есть один эпизод, в котором слово «его подзащитного против слов Марченко и больше никаких доказательств». Подобные эпизоды защитник просит исключить.





Также говорит о нарушении законодательства, при проведении обыска: его проводили сотрудники контрразведки, чьи фамилии не были внесены протокол. Он просит патроны, обнаруженные при этом обыске, не учитывать и не вменять в вину Веко.





Говорит, что гособвинение запросило по некоторым статьям для Веко максимум, а для других обвиняемых – более мягкое наказание по тем же статьям. «Почему у государственного обвинения такая «любовь» к Веко, знает только государственное обвинение», – произносит адвокат, просит смягчить наказание и применить к подзащитному амнистию.



Адвокат Демидова

Просит оправдать своего подзащитного по статье «Хулиганство» полностью (напомним, Демидов стрелял в гараже и в доме своего знакомого). Кстати, прокурор также просил исключить один эпизод по этой статье, за стрельбу в гараже, так как все происходило с разрешения хозяина дома. Обвинение просило оставить только эпизод по стрельбе в доме.





Адвокат, утверждает, что не доказана стрельба по дому, о которой говорили свидетели на первом судебном заседании, потому что даже экспертиза не проводилась.





Просит оправдать подзащитного и в части пособничества в продаже составных частей оружия. По мнению адвоката, Марченко и свидетель, которые фигурируют в этом эпизоде, были знакомы ранее, оба хорошо знают город и в посредничестве не было нужды. Напоминает, как свидетель говорил, что покупал составные части непосредственно у Марченко.





Говорит, несмотря на то, что проверка проведена, до сих пор непонятно, почему Демидова задержали на границе 8-го числа, а первый документ о его задержании датирован 12-м. Просит назначить минимальное наказание и применить закон об амнистии.





Объявлен перерыв до 15 ноября.









Суд по громкому делу о хищении и продаже оружия в одной из воинских частей начался 10 сентября. На скамье подсудимых оказались десять человек. Чтобы зачитать обвинение каждому из них, гособвинителям понадобилось два дня.





В ходе второго судебного заседания были озвучены цифры по количеству похищенного с территории части оружия. По данным следствия, военнослужащие вынесли более 25 пистолетов Макарова, около 10 автоматов Калашникова, 40-миллиметровый гранатомет, с десяток армейских взрывпакетов, около 4000 патронов к пистолетам и автоматам, а также другие боеприпасы.