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Oops! Известный вор в законе попался на краже телефона у ребенка

Вор в законе Мамука задержан в Москве (РФ) за кражу телефона у девочки.

Об этом в четверг, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Двое подозреваемых в краже мобильного телефона мужчин возрастом 31 год и 57 лет были задержаны на остановке общественного транспорта на Волгоградском проспекте. 

Установлено, что одним из задержанных оказался вор в законе Мамука. 

Возбуждено уголовное дело о краже.
Источник: lenta.ru
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