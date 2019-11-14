В ЕС ликвидировали торговавшую белорусами банду
В ЕС ликвидировали банду, которая торговала гражданами Беларуси "для сексуальной эксплуатации".
Граждане нашей страны есть среди 118 пострадавших от деятельности злоумышленников.
В числе пострадавших граждан других стран упоминаются только украинцы.
Аресты участников банды прошли в Испании и Литве, в целом за решётку попали полтора десятка человек, информирует europol.europa.eu.
Полиция обращает внимание на то, что участники преступной группы действовали очень жёстко. Многие из них ранее уже имели проблемы с законом.
Основное расследование проходит в Литве, где задержали 13 подозреваемых. Европол направил в эту страну своих экспертов и координирует деятельность литовских и испанских силовиков.
Источник: euroradio.fm
16:57 14/11/2019
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