Любителям халявы: в холле Galleria Minsk накроют бесплатный шведский стол
В субботу, 16 ноября, в ТРЦ Galleria Minsk напротив фудкорта откроют так называемый фуд-холл. Для всех гостей накроют шведский стол: каждое заведение выставит десятки порций фирменных блюд, которые можно будет попробовать бесплатно.
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Чем фуд-холл отличается от фудкорта?
Food Hall разместился на 6 этаже ТРЦ в противоположной стороне от классического фуд-корта. Как утверждают устроители, средний чек тут – около 10 руб.
«Формат фуд-холла получил широкое развитие на Западе и сейчас активно приживается в соседних странах. Беларусь не станет исключением: в ТРЦ Galleria Minsk сделана ставка на несетевые заведения, которые используют натуральные продукты и способны удивлять.
Это площадка для кулинарных открытий, где можно будет открыть новые вкусы и оценить авторские подходы», – поясняют организаторы Food Hall.
Какие заведения есть в фуд-холле?
Фуд-холл охватывает кухни разных стран мира. Так, в Bun B подают бургеры из фермерской говядины от американского шеф-повара. Бистро «Ливан Хаус» предлагает восточные блюда из халяльных продуктов, в том числе плов и шашлык. «Чито» силен в грузинской кухне, особенно в хачапури и хинкали. В Poke Bowl подают гавайское поке – популярное блюдо из риса и рыбы.
А что будут давать на открытии?
В субботу в 10:00 на официальном открытии установят шведский стол: тут будет около 100 порций популярных блюд – от бургеров до поке. Первые посетители смогут бесплатно попробовать любое из них.
Источник: citydog.by
16:28 14/11/2019
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