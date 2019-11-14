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Чем фуд-холл отличается от фудкорта?

Food Hall разместился на 6 этаже ТРЦ в противоположной стороне от классического фуд-корта. Как утверждают устроители, средний чек тут – около 10 руб.





«Формат фуд-холла получил широкое развитие на Западе и сейчас активно приживается в соседних странах. Беларусь не станет исключением: в ТРЦ Galleria Minsk сделана ставка на несетевые заведения, которые используют натуральные продукты и способны удивлять.





Это площадка для кулинарных открытий, где можно будет открыть новые вкусы и оценить авторские подходы», – поясняют организаторы Food Hall.





Какие заведения есть в фуд-холле?

Фуд-холл охватывает кухни разных стран мира. Так, в Bun B подают бургеры из фермерской говядины от американского шеф-повара. Бистро «Ливан Хаус» предлагает восточные блюда из халяльных продуктов, в том числе плов и шашлык. «Чито» силен в грузинской кухне, особенно в хачапури и хинкали. В Poke Bowl подают гавайское поке – популярное блюдо из риса и рыбы.





А что будут давать на открытии?

В субботу в 10:00 на официальном открытии установят шведский стол: тут будет около 100 порций популярных блюд – от бургеров до поке. Первые посетители смогут бесплатно попробовать любое из них.