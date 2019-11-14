На полигоне под Минском обнаружили радиоактивный мусор

Ведущий инженер по охране труда полигона тут же сообщил о превышении радиационного фона в мусоровозе спасателям.





Звонок в службу 101 поступил в четверг около 10 утра. Под подозрение попал мусоровоз МАЗ 5337А2, принадлежащий предприятию "Экология города".





Прибыв на место, работники МЧС замерили мощность эквивалентной дозы на поверхности мусороприемного контейнера мусоровоза. На расстоянии до 10 сантиметров радиационный фон составил 0,4 мкЗв/ч.





Работники МЧС приняли решение выгрузить мусор и найти источник. Первым был обнаружен пакет, в 10 сантиметрах от которого радиационный фон был 20 мкЗв/ч. Затем были обнаружены еще три пакета. Радиационный фон возле них был слабее 0,3 мкЗв/ч. Для справки: естественный гамма-фон составляет от 0,1 до 0,2 мкЗв/ч.









В пакетах находились отработанные медицинские препараты: йод-131– класс опасности 4, период полураспада составляет восемь суток.





Обнаруженные пакеты с содержимым будут утилизированы согласно инструкции, подчеркнули в МЧС.







