Пугачева заработала на минчанах четверть миллиона евро!





"Как приятно, что вы стоите. Как приятно чувствовать вашу любовь, - благодарила 14 тысяч зрителей за овации на недавнем концерте в Минске Алла Пугачева. - Мы теперь не скоро с вами увидимся. Если только в 80 снова решусь на концерт".





Правда, прощаясь с поклонниками на минском вокзале, «женщина, которая поет» обнадежила: возможно, она вернется на сцену чуть раньше - подготовит шоу к своему 75-летию.





Напомним: свой 70-летний юбилей Алла Пугачева отметила минувшей весной на сцене Кремлевского дворца, выпустив новое шоу «P.S.».





Прокатчики уговаривали артистку провести юбилейное шоу «на бис» в регионах, но Пугачева выбрала лишь один город - Минск.





- Там моя вторая родина. Для меня это особая страна. Все мои родственники по линии отца оттуда, - призналась Алла Борисовна.





По словам минских продюсеров, «Минск Арена» - площадка сложная. Собрать 14 тысяч зрителей непросто. До Пугачевой это удавалось разве что кумиру молодежи Максу Коржу. Остальные исполнители закрывали часть арены черными кулисами, уменьшая ее в два раза.









Посмотреть концерт Аллы Пугачевой ехали со всего мира. Благо билеты на шоу были намного дешевле, чем в Москве. В Минске удалось исключить из системы распространения перекупщиков.





- Думаю, Алла Борисовна прилично заработала на своем юбилейном шоу в Минске, - делится с «КП» гендиректор компании РУ-КОНЦЕРТ Евгений Морозов. - Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около 2000 российских рублей. Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 млн рублей. Из них примерно 250 тысяч евро (около 18 млн рублей) - гонорар Аллы Пугачевой.