С 25 ноября во Фрунзенском районе столицы стартует общественное обсуждение градостроительного проекта, сообщает « Минск-Новости ».





Проект охватывает территорию в границах ул. Шаранговича, Пономаренко, ландшафтно-рекреационной зоны, ул. Ельских, Горецкого. Эта работа не новая, она вносит изменения в ранее утвержденный детальный план водно-зеленой зоны вдоль рек Лошицы и Мышки.





Как следует из объявления о начале общественного обсуждения, опубликованном в газете «Минский курьер» за 13 ноября, в проекте устанавливаются градостроительные требования к застройке территории в соответствии с генпланом Минска, размещаются структурно-планировочные элементы и определяются их параметры.





По детальному плану, на упомянутой территории предлагается создать многофункциональный парк городского значения с озеленением, благоустройством и обводнением зеленой зоны.





Предусмотрены мероприятия для охраны ценных насаждений, восстановления наиболее значимых компонентов биоразнообразия. Продумано, как повысить рекреационные возможности территории, а также ее эстетические характеристики.









По новому детальному плану определены локальные точки для размещения объектов общественного назначения вдоль ул. Пономаренко и Горецкого.





Более подробно с проектом можно ознакомиться с 25 ноября по 9 декабря в фойе школы № 38 на ул. Бельского, 59а, где будет размещаться экспозиция. Презентация состоится 28 ноября в 18:00 в актовом зале школы.