Они просят, чтобы Минобороны прислало роту почетного караула на церемонию перезахоронения Кастуся Калиновского, передает "Еврорадио".





Авторы обращения уверяют, что такую меру поддержит Литовская государственная комиссия, которая занимается перезахоронением останков повстанцев.





Перезахоронение Кастуся Калиновского и еще 19 повстанцев состоится в Вильне 22 ноября. На их могилах будут надписи по-литовски, по-польски и по-белорусски.