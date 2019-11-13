Об этом шла речь сегодня на встрече заместителя премьер-министра Владимира Кухарева с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером, передает корреспондент БЕЛТА.





"Мы хотели бы обсудить вопрос, касающийся нашей совместной работы по проекту строительства железнодорожного сообщения между Минском и Национальным аэропортом. Это очень серьезный проект, рассчитываем, что сможем изучить данный вопрос, чтобы в том числе с участием Всемирного банка реализовать этот проект", - сказал Владимир Кухарев.





Вице-премьер обратил внимание, что строительство железной дороги поможет обеспечить удобное сообщение с Национальным аэропортом Минск. Параллельно в самом аэропорту запланированы работы по строительству терминала и взлетно-посадочной полосы.









Как сообщалось ранее, рассматривается несколько вариантов реализации проекта: строительство новой железной дороги вдоль ул. Ваупшасова, строительство ответвления вдоль трассы М2 на аэропорт, реконструкция существующей железнодорожной ветки, которая используется для грузовых перевозок.-0-





Фото Максима Гучека



