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Папу римского призывают покаяться за идолопоклонство

В Сети собирают подписи против святотатственных действий папы римского Франциска, участвовавшего в языческой церемонии.

Как сообщает «Интерфакс», речь идет о заседании римско-католической церкви по проблемам Амазонии, которое состоялось в начале октября. Отмечается, что в рамках этого мероприятия Франциск присутствовал на церемонии поклонения языческой богине Пачамаме и принимал в ней участие. При этом саму церемонию разрешили провести в Ватиканских садах, где находятся священные для католиков могилы мучеников и церковь апостола Петра, пишет sobesednik.ru


После этого статуэтку богини поместили напротив главного алтаря собора святого Петра, а затем установили в зале Синода. В ходе процессии папа произнес молитвы и сам присоединился к ней.


В петиции также отмечается, что возмущенные католики вынесли статуэтки богини, установленные в церкви Санта-Мария-ин-Траспонтина в Риме, и выбросили их в реку Тибр, однако папа извинился за их поведение, после чего в церкви появился другой деревянный образ Пачамамы.

Кроме того, по словам авторов петиции, во время заключительной мессы Синода понтифик принял чашу, использованную в языческой церемонии, и поставил ее на алтарь.

На сегодняшний день петицию подписали свыше ста представителей католического духовенства и светских деятелей.



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