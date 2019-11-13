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В Беларуси планируют строить реабилитационные центры для онкологических пациентов

Медицинские центры, где будут проходить реабилитацию пациенты с онкологическими заболеваниями, планируют построить в Беларуси.

Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщила на пресс-конференции в Минске врач-онколог консультативно-поликлинического отделения Республиканского центра онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Валентина Суравикина.      

— В нашей стране существует проблема с ранней медицинской реабилитацией онкологических пациентов, — отметила В. Суравикина. — В Беларуси есть возможность восстановления таких больных, к примеру, в Республиканском научно-практическом центре медицинской экспертизы и реабилитации (пос. Городище). Но в большинстве случаев туда направляют практически здоровых пациентов с третьей клинической группой, которым уже проведено радикальное лечение, и они находятся в состоянии ремиссии.


Специалист уточнила, что многим онкопациентам, чтобы достичь состояния ремиссии, требуется несколько месяцев — после операции предстоят еще 6–8 курсов химиотерапии, сеансы лучевой терапии. И в этот период они нуждаются в медицинской реабилитации, которую им негде предоставить.

— В нашем центре нет реабилитационного отделения, — продолжила В. Суравикина. — Забота о таких пациентах ложится на специалистов физиотерапевтического кабинета. Там работают один врач-физиотерапевт, три инструктора-методиста по лечебной физкультуре, две медсестры и один массажист. Вот такими малыми силами осуществляется большой объем работы.

Онколог подчеркнула, что за 10 месяцев 2019 г. раннюю реабилитацию амбулаторно (без госпитализации в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии) прошли 212 пациентов, еще 874 — находясь в этом центре, то есть стационарно.


— В общей сложности более тысячи человек прошли через наш физиотерапевтический кабинет, причем это только пациенты с впервые установленным диагнозом «рак», — пояснила В. Суравикина. — Но в этот же кабинет обращаются и те, кто давно живет с эти диагнозом. И таких людей в пять раз больше! Им нужна помощь!
Ольга Григорьева
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