На Украине предложили ввести еще один государственный язык

Об этом сообщается на сайте городского парламента.





По мнению депутатов, принятие такого закона повысит статус языка жестов как полноценного средства общения. В качестве примера они привели Исландию, где язык жестов принято считать государственным.





Авторы идеи также считают, что отсутствие государственной поддержки языка жестов ограничивает права и возможности в обучении, коммуникации, доступе к услугам у пользующихся им граждан.

Ранее, в октябре, министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы в стране перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Кроме того, с осени 2023-го на украинский переведут и те учебные заведения, в которых обучение проходит на языках Евросоюза. В свою очередь МИД России заявили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, пишет lenta.ru









16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.



