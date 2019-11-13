Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Хватай жизнь за…" - лучшее фото конкурса на самую смешную фотографию дикой природы

Объявлен победитель конкурса на самую смешную фотографию дикой природы

Фото: Facebook /Comedy Wildlife Photography Awards

Фотограф заявила, что рада и горда тем, что ее курьезный снимок получил первое место, пишет korrespondent.net

Автор снимка назвала свою работу "Хватай жизнь за…". Она добавила, что счастлива от того, что ее фото станет "поводом для смеха и радости по всему миру".
Жюри престижного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2019 назвало самую смешную фотографию дикой природы. Победившее фото было опубликовано на официальной странице конкурса в Facebook.


Лучшим снимком стала работа Сары Скиннер, которую фотограф назвала "Хватай жизнь за...".

Женщина запечатлела курьезный момент, когда львенок пытается лапами ухватить "достоинство" взрослого льва.

Скиннер отметила, что рада и горда тем, что ее снимок получил на конкурсе первое место.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru