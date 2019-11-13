Апокалиптическое разорение: наводнение в Венеции убивает

Вода в Венеции поднялась до отметки 187 сантиметра, сообщает ТАСС. Это рекордный показатель с 1966 года. Подтопленными оказались более 80 процентов площади жемчужины Адриатики. Потоп вызвал перебои с телефонной связью и электричеством.





При повышении уровня воды затонули несколько речных трамвайчиков. Под водой оказалась крипта собора Святого Марка, ее затопило более чем метровым слоем воды.









Настоящей катастрофой назвал наводнение мэр Венеции Луиджи Бруньяро. Он призвал венецианцев воздержаться от выхода из своих домов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.





Невероятным и пугающим назвал ущерб от потопа губернатор итальянской области Венето Лука Дзайя. По его мнению, наводнение в городе носит апокалиптический характер. "Ущерб сложно себе представить, это пугает", — подчеркнул губернатор Венето.









Пострадал один из самых известных в Италии оперных театров Ла Фениче. Вода залилась в служебные помещения. Вышла из строя противопожарная система, нарушена подача электричества.





Также воды залили первый этаж пятизвездочного фешенебельного отеля Gritti Palace. В этой роскошной гостинице сети Marriott, выходящей на Гранд-канал, любил останавливаться писатель Эрнест Хемингуэй.









Высокая вода — природный феномен для расположенной на нескольких островах в лагуне Адриатического моря Венеции, который вызывается приливами и лунными циклами.





После падения уровня, 13 ноября ожидается возвращение воды к уровню 160 сантиметров. Рекордом считается уровень 190 сантиметров, но при этом критическим является поднятие воды до отметки 130. Нагону воды способствует ветер с моря.





По выстроенным временным деревянным мосткам на площади Сан-Марко в высоких резиновых сапогах передвигаются только самые смелые туристы и местные жители.





Они с удовольствием позируют, делают селфи и фото для размещения в соцсетях. Ежегодно Венецию посещают до 28 миллионов туристов. Это более чем в сто раз больше, чем в городе живет венецианцев.