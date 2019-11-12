Шок! Сельчанин зарезал жену, завернул тело в ковер и продолжил пить





В Кличевском районе следователи устанавливают обстоятельства убийства. Ссора между 37-летним жителем деревни Усохи и его 46-летней супругой возникла на почве ревности днем 10 ноября в ходе распития спиртного.

В ходе конфликта мужчина нанес женщине ножевое ранение, от которого она скончалась на месте. Потом он завернул тело убитой в ковер, спрятал в подвале дома и продолжил пить.





А вечером сам позвонил в милицию и признался в содеянном.



