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Шок! Сельчанин зарезал жену, завернул тело в ковер и продолжил пить

А потом позвонил в милицию и признался в убийстве.


В Кличевском районе следователи устанавливают обстоятельства убийства. Ссора между 37-летним жителем деревни Усохи и его 46-летней супругой возникла на почве ревности днем 10 ноября в ходе распития спиртного.
 
В ходе конфликта мужчина нанес женщине ножевое ранение, от которого она скончалась на месте. Потом он завернул тело убитой в ковер, спрятал в подвале дома и продолжил пить. 

А вечером сам позвонил в милицию и признался в содеянном.
 
Источник: mogilevnews.by
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