Шок! Сельчанин зарезал жену, завернул тело в ковер и продолжил пить
А потом позвонил в милицию и признался в убийстве.
В Кличевском районе следователи устанавливают обстоятельства убийства. Ссора между 37-летним жителем деревни Усохи и его 46-летней супругой возникла на почве ревности днем 10 ноября в ходе распития спиртного.
В ходе конфликта мужчина нанес женщине ножевое ранение, от которого она скончалась на месте. Потом он завернул тело убитой в ковер, спрятал в подвале дома и продолжил пить.
А вечером сам позвонил в милицию и признался в содеянном.
Источник: mogilevnews.by
14:31 13/11/2019
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