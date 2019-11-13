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СК заявил о готовности сотрудничать с госорганами США

Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур посетила Следственный комитет Беларуси 12 ноября и встретилась с председателем СК Иваном Носкевичем и его заместителем Сергеем Аземшей.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Следственного комитета с госструктурами США, сообщает пресс-служба СК, передает reform.by

Носкевич отметил конструктивный характер отношений между Беларусью и США в последние годы. Найдены точки соприкосновения с госорганами США в сфере противодействия киберпреступности, незаконному обороту наркотиков, торговле людьми и связанными с ней преступлениями, в том числе преступлениями сексуального характера в отношении несовершеннолетних.


Носкевич рассказал о запланированных совместных проектах и заявил, что Следственный комитет готов и далее вести отвечающий взаимным интересам диалог по противодействию преступности с правоохранительными и другими государственными органами США.

Дженифер Мур высоко оценила совместную инициативу СК и ОО «Клуб деловых женщин», направленную на создание дружественных условий для детей, потерпевших от сексуального насилия и детской порнографии и участвующих в уголовном процессе.
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