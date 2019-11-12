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Хоязин не объявился. Пляжи во Франции закрывают: к берегу с Атлантики выплывают наркотики

Власти Франции закрывают пляжи в юго-западной части страны, так как из Атлантики выплывают пачки с наркотиками. Почти 900 килограммов нелегальных веществ было обнаружено таким образом с середины октября.


Чиновники предупреждают людей, которые находят пакеты с наркотиками, чтобы они не трогали их, и немедленно сообщали об этом в полицию, пишет svaboda.org

Это, однако, не мешает некоторым пытаться добыть наркотики, которые могут стоить миллионы евро. Именно поэтому полиция приняла решение закрыть пляжи и начать патрулирование.

В понедельник полиция задержала 17-летнего подростка, который имел при себе пять килограммов кокаина. Десятки других пляжей в этом районе были закрыты, и полиция останавливала прохожих, чтобы их обыскать. Автомобили, которые оставили ближайшие стоянки, также были проверены. Полиция также использовала вертолет для патрулирования пляжей с воздуха.
 «Интенсивный надзор был установлен различными службами, особенно таможенным управлением около французского побережья», - сказал один из офицеров. - Это очень опасные продукты, которые могут вызвать передозировку, - добавил он.


Французские следователи работают со своими коллегами из других европейских стран, а также с американцами, чтобы определить, откуда берутся наркотики. Согласно одной из гипотез, что они, возможно, были выброшены с корабля во время шторма.
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