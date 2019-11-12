Состоятельные пользователи байнета предпочитают Instagram

У этого социального медиа доля пользователей с доходом свыше $1 тыс. равна 6,46%. А большая часть получает от $251 до $1 тыс, что составляет 37,61%.





На основании данных исследования редакция Office Life составила рейтинг соцсетей по доле самой богатой аудитории.









Instagram — 6,46%.

Facebook — 6,18%.

Vk.com — 4,84%.

Youtube.com — 4,83%

Ok.ru — 2,12%.



