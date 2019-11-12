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Состоятельные пользователи байнета предпочитают Instagram

Результаты исследования gemiusAudience, подготовленного по методологии Overnight, гласят, что среди соцсетей в беларуском сегменте десктоп-аудитории богатых больше всего привлекает Instagram, пишет Office life.

У этого социального медиа доля пользователей с доходом свыше $1 тыс. равна 6,46%. А большая часть получает от $251 до $1 тыс, что составляет 37,61%.

На основании данных исследования редакция Office Life составила рейтинг соцсетей по доле самой богатой аудитории.


Instagram — 6,46%.
Facebook — 6,18%.
Vk.com — 4,84%.
Youtube.com — 4,83%
Ok.ru — 2,12%.
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