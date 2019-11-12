Забыли выложить патроны при въезде в Беларусь
Жители Украины «забывают» выкладывать из своих транспортных средств боеприпасы при въезде в Беларусь. Об этом МЛЫН.BY узнал в Госпогранкомитете.
Один из таких случаев произошел 10 ноября в пункте пропуска «Новая Гута». Въехать в нашу страну хотела жительница Украины.
Во время досмотра ее автомобиля BMW пограничники в технологической нише задней правой двери обнаружили 20 патронов калибра 7,62 мм. 50-летняя жительница Киева пояснила, что является охотником, а боеприпасы забыла выложить из автомобиля. По словам женщины, она не знала о запрете к перемещению патронов через белорусскую границу.
Аналогичный случай произошел днем ранее в пункте пропуска «Мокраны». Ее 54-летний соотечественник в иномарке Volkswagen пытался ввезти в Беларусь пять охотничьих патронов калибра 12 мм.
Все боеприпасы изъяты и отправлены на баллистическую экспертизу.
Фото: ГПК
21:03 12/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение