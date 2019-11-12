Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G

С белорусской стороны документ подписал министр экономики Дмитрий Крутой, с австрийской - министр транспорта, инноваций и технологий Андреас Райхардт.





"Это важный документ. Мы с австрийским министерством давно его обсуждали. Если посмотреть на структуру внешней торговли Австрии, то сфера услуг занимает очень большое место. Сейчас коллеги говорят о развитии цифровой экономики в Австрии. Это общемировой тренд. Очень хорошие компетенции у них созданы. И австрийский министр согласился поделиться с нами полностью экспертной поддержкой. Есть возможность оказания и технико-экономической помощи", - рассказал Дмитрий Крутой.









Он отметил, что в Беларуси рассматриваются варианты развития в том числе технологии 5G, и опыт Австрии в этой части был бы очень полезен. "В настоящее время разрабатывается концепция ее внедрения. Министерство связи планирует вынести обсуждение на уровень главы государства. Назвать конкретные сроки (внедрения технологии. - Прим. БЕЛТА) сейчас сложно. Мы оперативно не только с австрийскими коллегами работаем, у нас с рядом стран есть договоренности по изучению опыта. Мы постараемся, думаю, в течение полугода уже выйти на какой-то концепт", - сказал министр.





Дмитрий Крутой также обратил внимание, что тема развития и внедрения технологии 5G обсуждалась и в более широком плане. Дело в том, что Германия - близкий сосед Австрии и один из главных игроков в ЕС - начинает активно внедрять концепцию Индустрии 4.0 на крупнейших промышленных предприятиях. "Именно технология 5G призвана обеспечить прорыв в этой сфере. Поэтому больше даже делался акцент не на потребительском сегменте, когда люди со смартфонами будут пользоваться этим стандартом связи, а именно с точки зрения пользы для промышленного и транспортного секторов", - пояснил министр.



