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В среду в Беларуси будет до +15. Это в ноябре

В среду, 13 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, передает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет юго-восточный умеренный до порывистого, днем — местами сильный порывистый.

Ночью будет 1-7 выше нуля, по юго-западу — 8-10 тепла. Днем воздух прогреется до +9... +15.
euroradio.fm
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