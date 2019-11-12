Пассажиры и эксперты назвали самые грязные авиакомпании мира

"Лидером" стал ирландский лоукостер Ryanair, только 42% опрошенных определили чистоту салонов его самолетов допустимой. Специалисты действительно обнаружили жирные пятна на откидных столиках (самые грязные места, количество бактерий на которых, согласно исследованиям, в 8 раз превышает их количество на кнопке смыва в туалете на борту) и подносах, грязь на подголовниках, пыль на подлокотниках. А воспользовавшись ультрафиолетовой лампой - невидимые невооруженным глазом загрязнения на других поверхностях.





which.co.uk





Также в список нечистоплотных попали Wizz Air, Vueling, Iberia и EasyJet, нарекания на которые возникли у 32-38% пассажиров.





И наоборот, в список авиаперевозчиков, уделяющих уборке в самолетах достаточно внимания, вошли Air New Zealand, Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific и Swiss.