Поправка к закону предполагает, что врачам из-за пределов ЕС не придется проходить сложную и длительную процедуру подтверждения диплома. Авторы изменений надеются, что привлекут в страну тех врачей, которые хотели бы остаться в Польше на постоянной основе.









Условием получения права на работу является сдача врачом экзамена в одной из польских больниц. В случае успешной сдачи будет выдано разрешение на работу в польской службе здравоохранения сроком на пять лет — в конкретное медицинское учреждение. Окончательное решение о приеме на работу будет принимать Областная медицинская палата — региональный орган медицинского самоуправления.





По мнению экспертов, изменения в основном коснутся врачей из Беларуси и Украины. Для реализации инициативы необходимо внести изменения в закон о профессиях врача и стоматолога. Проект поправок уже дошел до польского сейма, но пока неизвестно, когда депутаты его рассмотрят.











