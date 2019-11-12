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Устроиться врачом в Польше станет проще? Соседи планируют упростить процедуру трудоустройства

Министерство здравоохранения Польши планирует ввести новые правила приема на работу врачей из-за пределов Европейского союза, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой сайт программы «Ла Страда».

Поправка к закону предполагает, что врачам из-за пределов ЕС не придется проходить сложную и длительную процедуру подтверждения диплома. Авторы изменений надеются, что привлекут в страну тех врачей, которые хотели бы остаться в Польше на постоянной основе.


Условием получения права на работу является сдача врачом экзамена в одной из польских больниц. В случае успешной сдачи будет выдано разрешение на работу в польской службе здравоохранения сроком на пять лет — в конкретное медицинское учреждение. Окончательное решение о приеме на работу будет принимать Областная медицинская палата — региональный орган медицинского самоуправления.

По мнению экспертов, изменения в основном коснутся врачей из Беларуси и Украины. Для реализации инициативы необходимо внести изменения в закон о профессиях врача и стоматолога. Проект поправок уже дошел до польского сейма, но пока неизвестно, когда депутаты его рассмотрят.
Каролина Губаревич
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