"В результате обмена информацией между Следственным комитетом Беларуси и ФБР США, а также проведенными совместно с сотрудниками МВД следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями была установлена причастность к совершению данного преступления 28-летнего жителя Гродно", - говорится в сообщении СК.









По данным следствия, белорус совершал хищения денежных средств с иностранных банковских счетов. В частности, "после получения доступа к чужим счетам обвиняемый переводил деньги на подконтрольные ему счета, зарегистрированные на подставных лиц, после чего обналичивал их", - отмечают в СК.

Также житель Гродно обвиняется в приобретении товаров и услуг с использованием реквизитов чужих банковских платежных карт, пишет interfax.by









СК сообщил, что на похищенные со счетов иностранных банков средства обвиняемый приобретал недвижимость и создал собственный бизнес – кафе. Помимо этого, он приобрел автомобиль и покупал биткоины.









На первоначальном этапе следствия установлена причастность обвиняемого к более чем 60 эпизодам противоправной деятельности. На подконтрольных ему виртуальных кошельках обнаружено 94 биткоина.





Общая сумма арестованных материальных ценностей по делу превысила 700 тыс. евро. "Он предоставил доступ к криптокошелькам для проведения операций по выводу биткоинов и наложения ареста на полученную сумму – более 630 тысяч евро в эквиваленте. Кроме того, следователями наложен арест на иные денежные средства, имущество и недвижимость обвиняемого на общую сумму более 100 тысяч евро", - отмечается в сообщении.









Житель Гродно заключен под стражу и признал вину в полном объеме. На этапе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 212 (хищение с использованием компьютерной техники в особо крупном размере) УК Беларуси.



