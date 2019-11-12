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Аспирантка Анастасия Ещенко не первая жертва историка Соколова

По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.

Об этом рассказала архитектор Ирина Федорова, комментарий которой опубликован в Telegram-канале ЛенТВ24.

По ее словам, это произошло на съемках фильма «Россия молодая». Соколову тогда доверили перегнать корабль с людьми. «Он до такой степени безобразно вел судно, которое ему доверили, утопил лучший корабль Балтики — красивейшее историческое судно. Утопил судно, утопил человека — лучшего, замечательнейшего ученого, который в это время находился на этом корабле и оказался беспомощным», — сказала женщина, уточнив, что погибшего звали Владимир Сорокин, пишет lenta.ru
Она добавила, что на корабле также оставались несколько подростков, однако Соколов «прыгнул в лодочку и уплыл». После этого на ученого завели уголовное дело, суд признал его виновным в гибели человека. Тогда, отметила Федорова, его отец «был при погонах и отмазал» сына. В результате Олег Соколов получил условный срок. «Он рецидивист, на совести этого человека уже вторая смерть. И еще неизвестно, может быть и не вторая», — заключила собеседница телеканала.

10 ноября стало известно о загадочной гибели первой супруги Соколова. Историк Евгений Понасенков рассказал, что женщина погибла при невыясненных обстоятельствах. О чем именно идет речь, Понасенков уточнять не стал.

Преподавателя Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке Мойке отрезанные руки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Соколова в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.
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