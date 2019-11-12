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ДНК-тест помог: многодетный папа оказался вовсе не многодетным

В отдел принудительного исполнения Лунинецкого района обратилась местная жительница.


Женщина рассказала, что с 2017 года ее бывший супруг уклоняется от уплаты средств на содержание троих несовершеннолетних детей, до этого времени на протяжении шести лет он финансово поддерживал семью.

Будучи допрошенным, мужчина свою вину в уклонении от уплаты алиментов не признал. Он заявил, что сомневается в своем биологическом отцовстве в отношении троих детей – мальчика и девочек-близняшек. 


Результаты ДНК-экспертизы расставили все точки над «i». Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области отцовство по отношению к мальчику подтвердилось, девочкам-близняшкам – исключено. 

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка с учетом вновь открывшихся обстоятельств.
Источник: sudexpert.gov.by
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