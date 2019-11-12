ДНК-тест помог: многодетный папа оказался вовсе не многодетным





Женщина рассказала, что с 2017 года ее бывший супруг уклоняется от уплаты средств на содержание троих несовершеннолетних детей, до этого времени на протяжении шести лет он финансово поддерживал семью.





Будучи допрошенным, мужчина свою вину в уклонении от уплаты алиментов не признал. Он заявил, что сомневается в своем биологическом отцовстве в отношении троих детей – мальчика и девочек-близняшек.









Результаты ДНК-экспертизы расставили все точки над «i». Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области отцовство по отношению к мальчику подтвердилось, девочкам-близняшкам – исключено.





В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка с учетом вновь открывшихся обстоятельств.



