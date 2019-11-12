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Наказал: мужчина запер подругу в вольере для собак - не купила выпить

Днем 10 ноября в милицию обратилась жительница Слонима и сообщила о том, что знакомый сожителя закрыл ее в собачьем вольере и не выпускает.

Около 15 часов того же дня, 38-летний мужчина, находясь во дворе дома, в котором проживала женщина с сожителем, запер ее в вольере для домашних животных на навесной замок.

По предварительным данным, накануне женщина распивала спиртные напитки в компании сожителя и его знакомого. Когда спиртное закончилось она предложила отправиться за «добавкой». Знакомый вызвал ей такси, а также передал денежные средства на покупку алкоголя. 


Однако в магазин женщина не поехала, а отправилась в увеселительное заведение, где пробыла всю ночь, а домой вернулась только к обеду следующего дня. После чего знакомый сожителя запер ее в вольере.

Следственным комитетом в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 183 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы).
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