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Пожар в военчасти: очевидцы слышали мощные хлопки - сгорели 3 танка

В Гродно на территории парка боевых машин в механизированной бригаде произошел пожар - горели боксы, в которых хранится боевая техника.

Пожар в военчасти: очевидцы слышали мощные хлопки - сгорели 3 танка
видео и фото: newsgrodno
Как собщалось ранее, на месте работали несколько спасательных расчетов, прибыли машины скорой помощи. 

К данному моменту пожар ликвидирован. В Минобороны утверждают, что пострадавших нет.


По информации очевидцев, со стороны части были слышны мощные хлопки, передает СТВ

Как скромно сообщает в своем телеграм-канале Минобороны, повреждены три единицы вооружения, на месте работает ведомственная комиссия во главе с заместителем министра обороны по вооружению и заместителем министра обороны по тылу.


Телеграм-канал Nexta уточняет, что этими "единицами" являются танки, которые полностью сгорели. Также по данным канала, несколько боксов, в которых хранится боевая техника, уничтожены взрывами.
"Белорусский партизан"
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