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28-летний гродненец жил и вел бизнес за счет иностранных банков

Следственным комитетом расследуется уголовное дело о хищении денежных средств со счетов иностранных банков в период с 2012 по 2016 годы.

В результате обмена информацией между Следственным комитетом Беларуси и ФБР США, а также проведенными совместно с сотрудниками МВД следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями была установлена причастность к совершению данного преступления 28-летнего жителя Гродно. 

В ходе обыска по месту жительства указанного лица обнаружены и изъяты компьютерная техника, носители информации, защищенные сложными паролями, а также денежные средства и документы.

По данным следствия, мужчина совершал хищения денежных средств с иностранных банковских счетов. В частности, после получения доступа к чужим счетам обвиняемый переводил деньги на подконтрольные ему счета, зарегистрированные на подставных лиц, после чего обналичивал их. 

Также следствием зафиксированы эпизоды приобретения обвиняемым товаров и услуг с использованием реквизитов чужих банковских платежных карт. 

На полученные незаконным способом деньги мужчина приобретал биткоины. Помимо этого, он приобрел автомобиль, а также вложил денежные средства в недвижимость и собственный бизнес – кафе. 

На первоначальном этапе следователями установлено более 60 эпизодов противоправной деятельности мужчины. На подконтрольных ему виртуальных кошельках обнаружено 94 BTC (биткоина).

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 212 (хищение с использованием компьютерной техники в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.


Мужчина признал вину в полном объеме. На этапе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а также принял меры по возмещению причинённого ущерба и возврату незаконно полученного дохода. 

Он предоставил доступ к криптокошелькам для проведения операций по выводу биткоинов и наложения ареста на полученную сумму – более 630 тысяч евро в эквиваленте. 

Кроме того, следователями наложен арест на иные денежные средства, имущество и недвижимость обвиняемого на общую сумму более 100 тысяч евро.

Расследование уголовного дела продолжается.
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