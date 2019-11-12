28-летний гродненец жил и вел бизнес за счет иностранных банков

В результате обмена информацией между Следственным комитетом Беларуси и ФБР США, а также проведенными совместно с сотрудниками МВД следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями была установлена причастность к совершению данного преступления 28-летнего жителя Гродно.





В ходе обыска по месту жительства указанного лица обнаружены и изъяты компьютерная техника, носители информации, защищенные сложными паролями, а также денежные средства и документы.





По данным следствия, мужчина совершал хищения денежных средств с иностранных банковских счетов. В частности, после получения доступа к чужим счетам обвиняемый переводил деньги на подконтрольные ему счета, зарегистрированные на подставных лиц, после чего обналичивал их.





Также следствием зафиксированы эпизоды приобретения обвиняемым товаров и услуг с использованием реквизитов чужих банковских платежных карт.





На полученные незаконным способом деньги мужчина приобретал биткоины. Помимо этого, он приобрел автомобиль, а также вложил денежные средства в недвижимость и собственный бизнес – кафе.





На первоначальном этапе следователями установлено более 60 эпизодов противоправной деятельности мужчины. На подконтрольных ему виртуальных кошельках обнаружено 94 BTC (биткоина).





Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 212 (хищение с использованием компьютерной техники в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.









Мужчина признал вину в полном объеме. На этапе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а также принял меры по возмещению причинённого ущерба и возврату незаконно полученного дохода.





Он предоставил доступ к криптокошелькам для проведения операций по выводу биткоинов и наложения ареста на полученную сумму – более 630 тысяч евро в эквиваленте.





Кроме того, следователями наложен арест на иные денежные средства, имущество и недвижимость обвиняемого на общую сумму более 100 тысяч евро.





Расследование уголовного дела продолжается.