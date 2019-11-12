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На белорусские Мальдивы пустят безвизовых туристов. А белорусов - нет

Красносельские карьеры около Волковыска, которые еще называют белорусскими Мальдивами, откроют для безвизовых туристов — правда, посетить их смогут только организованные группы


Волковысский район вошел в расширенную безвизовую зону и среди прочих стал открытым для иностранцев с 10 ноября.

— Руководство ОАО «Красносельскстройматериалы», которому принадлежит этот производственный объект, уже подтвердило готовность допускать экскурсантов в благоустроенные места для проведения фотосессий на фоне меловых карьеров. Но это не коснется тех, кто захочет навестить карьеры в стихийном порядке, — рассказала заместитель председателя Волковысского райисполкома Татьяна Андрушкевич.

Напомним, меловые карьеры под Волковыском закрыты для посещения отдыхающими. Купание здесь опасно — глубина карьеров в некоторых местах достигает 25 метров, к воде нет нормальных подходов, глубина может начаться резко у берега, а главное — белорусские Мальдивы официально считаются техническими водоемами. 


Пути подъезда к карьерам перекопали, на подъездах организовали дежурства. 

С качеством воды дела тоже обстоят не очень хорошо: по микробиологическим показателям она не соответствовала требованиям Санитарных правил и норм. Количество отдельных бактерий превышало норму почти в сто раз.
Источник: tut.by
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