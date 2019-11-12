Бывший убийца нападал на женщин в Малиновке

Инцидент произошел в столичном микрорайоне «Малиновка». Одна из жертв позвонила в милицию и сообщила, что к ней подошел неизвестный мужчина, поинтересовался который час, а после распылил слезоточивый газ и скрылся.





Позже оперативники установили, что по пути следования фигурант повстречал еще двух женщин, в отношении одной из которых он также применил газовый баллончик, а у другой выхватил из рук мобильный телефон и скрылся.





Ппо горячим следам мужчину задержали. Им оказался 42-летний неработающий минчанин.









Установлено, что на момент совершения противоправных деяний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.Также у фигуранта был обнаружен и изъят мобильный телефон, принадлежащий потерпевшей.





Правоохранителям мужчина пояснил, что пострадавшая сама выбросила сотовый, а он подобрал его.





Известно, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство, сообщает ГУВД Мингорисполкома.







