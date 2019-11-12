Бывший убийца нападал на женщин в Малиновке
Мужчина распылял газ женщинам в лицо, а у одной украл мобильный телефон.
Инцидент произошел в столичном микрорайоне «Малиновка». Одна из жертв позвонила в милицию и сообщила, что к ней подошел неизвестный мужчина, поинтересовался который час, а после распылил слезоточивый газ и скрылся.
Позже оперативники установили, что по пути следования фигурант повстречал еще двух женщин, в отношении одной из которых он также применил газовый баллончик, а у другой выхватил из рук мобильный телефон и скрылся.
Ппо горячим следам мужчину задержали. Им оказался 42-летний неработающий минчанин.
Установлено, что на момент совершения противоправных деяний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.Также у фигуранта был обнаружен и изъят мобильный телефон, принадлежащий потерпевшей.
Правоохранителям мужчина пояснил, что пострадавшая сама выбросила сотовый, а он подобрал его.
Известно, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
11:21 12/11/2019
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