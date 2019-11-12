Обвинения, первоначально опубликованные в анонимном телеграм-канале Папаратор, сводятся к тому, что частный университет для его владельца стал обузой, поэтому Суша пытается чужими руками его закрыть, пишет reform.by













«Избавиться от него инициативно Суша не хочет, так как дорожит имиджем радетеля за развитие частного образования. А вот чужими руками, минобра, например, очень даже хорошо выходит. И собственность остается под контролем, и лицо не потеряно. Ну а протестующие студенты здесь не более чем расходный материал», — пишет Минобразования со ссылкой на анонимный телеграм-канал.





Напомним, 11 ноября в Минске на забастовку вышли студенты частного Минского инновационного университета. Они протестуют против лишения вуза аккредитации по пяти основным специальностям.





Министерство образования не продлило аккредитацию по пяти специальностям: «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология».









Студенты могут продолжать обучение, так как лицензия у вуза сохраняется, но они не получат дипломы государственного образца. Решение ведомства затрагивает интересы 1600 студентов. По данным сайта универститета, в нем обучается 11 тыс. человек.



