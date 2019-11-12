Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Для очернения все средства хороши: Минобразования опубликовало анонимный компромат на владельца МИУ

SMM-щик официальной страницы Министерства образования Беларуси в Facebook опубликовал анонимный компромат (архив записи здесь) на владельца и ректора Минского инновационного университета Николая Сушу.

Обвинения, первоначально опубликованные в анонимном телеграм-канале Папаратор, сводятся к тому, что частный университет для его владельца стал обузой, поэтому Суша пытается чужими руками его закрыть, пишет reform.by



«Избавиться от него инициативно Суша не хочет, так как дорожит имиджем радетеля за развитие частного образования. А вот чужими руками, минобра, например, очень даже хорошо выходит. И собственность остается под контролем, и лицо не потеряно. Ну а протестующие студенты здесь не более чем расходный материал», — пишет Минобразования со ссылкой на анонимный телеграм-канал.

Напомним, 11 ноября в Минске на забастовку вышли студенты частного Минского инновационного университета. Они протестуют против лишения вуза аккредитации по пяти основным специальностям. 

Министерство образования не продлило аккредитацию по пяти специальностям: «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология». 


Студенты могут продолжать обучение, так как лицензия у вуза сохраняется, но они не получат дипломы государственного образца. Решение ведомства затрагивает интересы 1600 студентов. По данным сайта универститета, в нем обучается 11 тыс. человек.

Как предположил в комментарии "Белорусском партизану" ректор МИУ Николай Сушапричина неаккредитации кроется в личном неприязненном отношении к вузу и его владельцу министра Карпенко.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru