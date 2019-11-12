Путешественник Конюхов отправляется в стратосферу на воздушном шаре

67-летний православный священник побывал на Северном и Южном полюсах, дважды поднимался на Эверест, пересек Атлантический и Тихий океаны на весельной лодке и совершил пять кругосветных плаваний.





Но его новый проект амбициозен даже для такого именитого путешественника. Следующей весной Конюхов попробует установить мировой рекорд высоты для теплового шара.





Разработкой и созданием воздушного шара занимается компания из английского города Бристоль Cameron Balloons. В 2016 году Конюхов облетел Землю за рекордное время на шаре компании.





Его путешествие начнется в западной части Австралии. Конюхов планирует подняться на высоту 25 км. Коммерческие авиарейсы выполняются на высоте около 10 км.





Если все пойдет по плану, его полет займет не более одного дня.



Кто такой Федор Конюхов?

Конюхов родился в 1951 году в Запорожской области Украины.





В 2010 году он стал священником Украинской православной церкви Московского патриархата.





Он достиг пяти полюсов Земли и выполнил программу так называемого "Большого шлема" путешественников: ему покорились Северный и Южный полюса и семь вершин мира, включая Эверест.





Конюхов является академиком Российской академии художеств, он автор более трех тысяч картин.





Конюхов сказал, что хочет взлететь настолько высоко, чтобы увидеть кривизну Земли и рассмотреть чернильную темноту космоса.





Нынешний рекорд по высоте полета принадлежит пилоту из Индии Виджайпату Синганья. В 2005 году он поднялся на высоту 21 км в воздушном шаре, также созданном компанией Cameron Balloons.





Изначально российский путешественник намеревался поставить рекорд в этом году, но его одиночный переход на весельной лодке в Южном полушарии занял больше времени, чем он рассчитывал.





Для полета на рекордную высоту был произведен самый большой в мире воздушный шар Z-3500. Его оболочка сделана примерно из 9 км специальной легкой ткани. Высота шара в надутом состоянии вместе с капсулой - 68 м.





Обычно объем спортивного воздушного шара составляет около 2500 кубометров. Объем шара Конюхова - 100 тыс. кубометров.



На границе космического пространства

В 1967 году Cameron Balloons первой в Британии создала современный аэростат. Глава компании Дон Кэмерон сказал, что производство столь гигантского шара для российского путешественника сопряжено с техническими сложностями.





"Воздушный шар должен быть невероятно большим, потому что он отправится к границе с космическим пространством, где остается всего 2% земной атмосферы. Это означает, что подъемная сила там слабая, и преодолеть это можно огромной величиной шара", - сказал он.





"Было непросто даже проверить и протестировать его, потому что, если надувать его при солнечном свете, солнце нагревает поверхность на несколько градусов, и происходит неконтролируемый подъем. Мы отвезли его в большой авиационный ангар в Бристоле, где я когда-то работал, и тщательно его проверили. Но надуть его полностью мы не могли. Он будет надут полностью лишь в день своего полета".





У Конюхова и его маленькой капсулы будут специальные парашюты на случай, если во время полета случится нештатная ситуация.





Путешественник как-то сказал, что он пытается устанавливать рекорды, чтобы расширить границы человеческой выносливости. Однако в этот раз он признает, что очень рискует, отправляясь в полет.





"Когда я совершал кругосветное путешествие в 2016 году, я находился на высоте от 8 до 10 км. В капсуле не поддерживалось давление. Я мог открыть люк и залезть сверху на капсулу, счистить лед, появившийся от работы горелок, и проверить шланги к баку с топливом. Я использовал кислородную маску, так что в значительной степени контролировал ситуацию".





"На этот раз на высоте 25 км я буду в герметичной капсуле. Это как небольшой космический корабль. В капсуле более комфортно и чувствуешь себя безопаснее, но у меня будут только кнопки для управления горелками и оболочкой".





Вероятно, Конюхова несколько успокаивает послужной список компании Кэмерона в производстве воздушных шаров для рекордных полетов.





Cameron Balloons произвела три воздушных шара, которым единственным в мире удалось совершить беспосадочный кругосветный перелет: "Орбитер 3" Breitling в 1999 году, "Дух свободы" для Стива Фоссета в 2002 году и "Мортон" для Конюхова в 2016 году.





Путешественник не тревожится о перспективах грядущей миссии.





"Я уверен, что капсула переживет полет и спасет меня в полете и во время приземления, но гарантировать 100-процентный успех проекта нельзя", - сказал он.