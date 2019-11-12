Минобразования предложило два пути решения проблемы с Минским инновационном университетом
Министерство образования выступило с комментарием по поводу ситуации в Минском инновационном университете.
11 ноября студенты МИУ начали забастовку. Минобразования не продлило этому вузу лицензии по пяти специальностям высшего образования. Без дипломов государственного образца могут остаться 1600 учащихся. Студентам предложили переводиться в другие вузы. Но они обращают внимание на необходимость сдавать большую академическую разницу предметов. Причем некоторым придется сдавать эту разницу в выпускной год, передает "Еврорадио".
В своем комментарии Минобразования отмечает, что все вузы Беларуси раз в пять лет проходят государственную аккредитацию. В Минском инновационном университете были выявлены многочисленные нарушения законодательства об образовании. "В частности, в заключении об итогах проведения подтверждения государственной аккредитации отмечено, что срок получения высшего образования в заочной (дистанционной) форме не соответствует требованиям образовательных стандартов, выявлены нарушения в организации учебного процесса и текущей аттестации студентов и слушателей, ряд структурных подразделений университета не соответствует установленным требованиям, количество выданных свидетельств о повышении квалификации превышает количество слушателей, освоивших образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, по ряду предметов отсутствуют учебные программы и др. Комиссии не предоставлена возможность проведения комплексных контрольных работ у студентов заочной (дистанционной) формы получения высшего образования", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Минобразования предлагает МИУ либо исправить недостатки и подать документы на повторную аккредитацию, либо закрыть неаккредитованные специальности и сообщить об этом в министерство. Кроме того, у университета есть право на апелляцию.
Чиновники считают, что руководство университета подталкивает студентов к забастовке: "В этой связи действие руководства вуза по подстрекательству студентов к забастовкам, манипулированию общественным мнением нами рассматривается как попытка уйти от решения вопроса по существу, который находится в исключительной компетенции Минского инновационного университета".
09:10 12/11/2019
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