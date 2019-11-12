11 ноября студенты МИУ начали забастовку. Минобразования не продлило этому вузу лицензии по пяти специальностям высшего образования. Без дипломов государственного образца могут остаться 1600 учащихся. Студентам предложили переводиться в другие вузы. Но они обращают внимание на необходимость сдавать большую академическую разницу предметов. Причем некоторым придется сдавать эту разницу в выпускной год, передает "Еврорадио"





В своем комментарии Минобразования отмечает, что все вузы Беларуси раз в пять лет проходят государственную аккредитацию. В Минском инновационном университете были выявлены многочисленные нарушения законодательства об образовании. "В частности, в заключении об итогах проведения подтверждения государственной аккредитации отмечено, что срок получения высшего образования в заочной (дистанционной) форме не соответствует требованиям образовательных стандартов, выявлены нарушения в организации учебного процесса и текущей аттестации студентов и слушателей, ряд структурных подразделений университета не соответствует установленным требованиям, количество выданных свидетельств о повышении квалификации превышает количество слушателей, освоивших образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, по ряду предметов отсутствуют учебные программы и др. Комиссии не предоставлена возможность проведения комплексных контрольных работ у студентов заочной (дистанционной) формы получения высшего образования", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.









Минобразования предлагает МИУ либо исправить недостатки и подать документы на повторную аккредитацию, либо закрыть неаккредитованные специальности и сообщить об этом в министерство. Кроме того, у университета есть право на апелляцию.





Чиновники считают, что руководство университета подталкивает студентов к забастовке: "В этой связи действие руководства вуза по подстрекательству студентов к забастовкам, манипулированию общественным мнением нами рассматривается как попытка уйти от решения вопроса по существу, который находится в исключительной компетенции Минского инновационного университета".