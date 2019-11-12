Одно из предполагаемых нововведений: в Беларуси лица, прошедшие лечение в лечебно-трудовых профилакториях, получат «дополнительные гарантии занятости». Для таких граждан будут бронироваться рабочие места, пишет "Солидарность".





– Гарантии занятости также предлагается расширитель для других категорий лиц, например, для молодежи, которая ищет первое рабочее место. А также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, – прокомментировал инициативу чиновников член Совета профсоюза РЭП Андрей Стрижак.





По мнению собеседника, такая инициатива трудно реализуема на практике. Как правило, подобные идеи часто прописываются белорусскими чиновниками на бумаге, но по факту никак не улучшает положение этих людей.





– То, что это сейчас прозвучало в публичном пространстве – это, скорее, популистское заявление о том, что государство проявляет социальный характер, мол, не бросает людей, которые больше всего сейчас нуждается в помощи.





Потому что в последнее время, в связи с декретом №3 и всеми ограничениями, которые возникают социальной сфере, граждане начинают сомневаться: а социальное ли государство Беларусь? – поясняет профсоюзный лидер.









По его словам, в новый законопроект депутаты также собираются внести изменения о статусе безработного.





– И очень интересно посмотреть, каким образом они это будут делать. Я, конечно, далек от мысли, что государство признает фактический уровень безработицы, который сейчас есть в стране, или объемы трудовой миграции из Беларуси. Ни один закон, ни одно изменение, которое предлагает наша власть, на самом деле не создает новые рабочие места. Места с конкурентной зарплатой и хорошими условиями труда. Это все попытки перетасовать карты, которые сейчас уже есть. И выложить их в новый пасьянс, который вряд ли будет лучше, чем предыдущий...





Спустя четыре года попыток внедрения декрета №3 общество очень сильно напряжено и обеспокоено относительно всех изменений, которые касаются рынка труда, отмечает профсоюзный лидер.





— Поэтому каждый такой сигнал, который дает власть, воспринимается изначально негативно. Из того, что я вижу в социальных сетях, многие люди считают, что этот закон о занятости может еще больше усилить контроль государства над рынком труда, – предупреждает Андрей Стрижак.