Без паники! Беларусь увеличила импорт гречки

Белорусские производители обеспечивают всего 20-30% потребностей внутреннего рынка, пишет "КП в Беларуси".





За восемь месяцев этого года, с января по август, Беларусь купила в других странах 10,3 тысячи тонн гречки, сообщили «Комсомолке» в МАРТ. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличить импорт пришлось из-за того, что отечественные перерабатывающие предприятия в этом году произвели на 19% меньше гречки, чем в прошлом.





Фото: Рюмин Александр / ТАСС





В Беларуси гречневая крупа относится к товарам критического импорта, т. е. к товарам, без которого страна не может обойтись, но производит его недостаточно или не производит вовсе.





- Крупа гречневая является наиболее популярным продуктом и включена в перечень социально значимых товаров, - подчеркнули в МАРТ.





За год белорусы съедают 20 - 21 тысячу тонн гречки. Если разделить это количество на всех, то выходит, что за год средний белорус съедает 2,1 кг гречневой крупы. Для сравнения: картошки мы съедаем больше 170 кило в год. Но если картошкой мы сами себя обеспечиваем, то потребность в гречке белорусские производители удовлетворяют на 20 - 30%, говорят в МАРТ. В этом году за три квартала организации торговли продали 14,6 тысяч тонн гречневой крупы, из них белорусского производства - 4 тысячи тонн.









Напомним, что в конце октября российские оптовые поставщики сообщили о резком росте цен на гречку, вызванном неурожаем гречихи. Вскоре после этого МАРТ ввел временное регулирование цен на крупу в Беларуси - торговая надбавка на нее не может быть выше 25%. Ограничение действует до конца года.



