Иван Голунов: Полицейские подкидывают задержанным наркотики? Так вот, это государственная тайна
Дело журналиста «Медузы» полностью засекречено.
Фото Семен Кац для «Медузы»
Следствие отказалось предоставить материалы суду, сообщает Эхо Москвы. На этом настаивал адвокат журналиста Сергей Бадамшин в ходе заседания в Басманном суде, который рассматривает жалобу на затягивание проверки в отношении полицейских, задержавших корреспондента «Медузы» по делу о наркотиках.
Иван Голунов отреагировал эмоционально.
– Полицейские избивают задержанных? Подкидывают им наркотики? Фальсифицируют доказательства? Так вот, это все является государственной тайной, – написал журналист. – Сегодня в суде следователь рассказал, что после предыдущего заседания суда было принято решение засекретить все уголовное дело целиком, из-за наличия государственной тайны, пишет gazetaby.com
Кроме того, журналист узнал что через два дня после подачи жалобы на бездействие следствия расследование было продлено на 8 месяцев.
– Если следствие не способно установить истину по делу, вероятно, нужно заняться общественным расследованием этой истории, – добавил Голунов.
В начале июня корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, известного своими расследованиями коррупции в московской мэрии, отправили под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Однако полиция не представила убедительных доказательств причастности журналиста к преступлению.
11 июня после пикетов и широкой протестной кампании в СМИ обвинения с Голунова сняли. Правоохранители признали, что у них не было оснований задерживать его.
Сам Голунов связал преследования со своим материалом о похоронном бизнесе.
23:33 11/11/2019
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