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Фоторепортаж: Дмитрий Дашкевич стал победителем Кубка Фролова

В Минске прошел очередной турнир по стрельбе имени генерала Фролова на призы «БелГазеты».
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Лучшим в стрельбе из автомата оказался экс-политзаключенный Дмитрий Дашкевич.

Первое соревнование на Кубок Фролова прошло в 2017 году.

Валерий Фролов – генерал-майор, оппозиционный политик, депутат Палаты представителей 2-го созыва. Умер 9 ноября 2014 года в возрасте 67 лет.
ИИ/ИР belsat.eu
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