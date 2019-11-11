Фоторепортаж: Дмитрий Дашкевич стал победителем Кубка Фролова

Лучшим в стрельбе из автомата оказался экс-политзаключенный Дмитрий Дашкевич.





Первое соревнование на Кубок Фролова прошло в 2017 году.





Валерий Фролов – генерал-майор, оппозиционный политик, депутат Палаты представителей 2-го созыва. Умер 9 ноября 2014 года в возрасте 67 лет.







