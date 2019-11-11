Дмитрий Шепелев сделал Екатерине Тулуповой предложение руки и сердца

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Телеведущий всегда философски относился к вопросу официального оформления отношений, и даже с Жанной Фриске, которую шоумен называл любовью всей своей жизни, он состоял в гражданском браке, пишет 7days.ru

Но сейчас Дмитрий все-таки решился на поход в ЗАГС. Шепелев готовится к свадьбе с Екатериной Тулуповой, бизнес-леди и дизайнером интерьеров. Их роман длится почти полтора года, а живут под одной подмосковной крышей влюбленные с начала 2019-ого. Вместе с ними – 6-летний сын Дмитрий Платон и дочка Екатерины Лада, ровесница мальчика.





Шепелев, пожалуй, мог бы читать лекции на тему «как спрятаться от папарацци»: он как никто другой знает, что такое повышенное внимание общества. Поэтому, чтобы избежать лишних взглядов, разговоров и неизбежных ненужных сравнений, он не планирует масштабного торжества. Даже сегодня, когда прошли годы после семейной трагедии, навсегда изменившей его жизнь, грандиозная свадебная вечеринка может выглядеть двусмысленно. Влюбленные планируют расписаться в Москве и отправиться в путешествие. «Вообще, это крайне важно — хотя бы раз в пару-тройку месяцев менять картинку, привычный сценарий дел, и кыш куда-нибудь, да хоть к бабушке в деревню», — говорит Шепелев.









Дмитрий и Екатерина любят путешествовать по Европе и Америке. В начале осени они побывали в Германии, а неделю назад вернулись из Нью-Йорка. В поездках будущие супруги превращаются в настоящих гурманов, изучают местные ресторанчики, пробуют новое. Не поправляются только потому, что много и с удовольствием ходят пешком. Впрочем, телеведущий все же задумался о том, что праздник живота пора заканчивать.





«Последний раз я тренировался в конце июня, — вспоминает Шепелев. — Я активно и старательно занимался весь год по 3-5 раз в неделю и почему-то так расстроился, когда взглянул на себя в зеркало, что уехал отдыхать и с тех пор вообще не возвращался к спорту. Погрустил и решил, что для мотивации надо наверное сменить спортивный клуб. Позвонил, а они мне говорят: «Зал, который вы выбрали, откроется в январе». Как же я был рад! Отлично! «Отлично!» — ответил я, потирая ладони и без зазрения совести заказал болоньез и бокал Sauvignon Blanc. До января еще целых два месяца, зачем отказывать себе в удовольствии?»





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В окружении шоумена говорят, что именно этот вкус к жизни, приобретенный талант радоваться простым вещам, и сблизил Дмитрия с Екатериной. Что еще мы знаем о невесте ведущего Первого канала? Тулуповой, как и Шепелеву, 36 лет, она родом из Владивостока. В столице девушка окончила престижный ВУЗ и стала дипломированным дизайнером интерьеров (не светской львицей, которые любят так представляться в ночных клубах, а настоящим специалистом). Кроме того, Екатерина окончила Миланские курсы дизайна и часто бывает в Италии – конечно, с женихом. Прошлым летом Шепелев снял в Тоскане симпатичную виллу, где будущие супруги провели каникулы, больше похожие на репетицию медового месяца.









Официально Дмитрий был женат один раз. Его первой супругой стала телеведущая Анна Таболина, в 1997 году вместе вели молодёжное шоу «5х5» на телеканале в Минске, встречались семь лет. Трёхнедельный брак стал точкой в их отношениях. Хочется, чтобы новый брак Шепелева продлился намного дольше, а Дмитрий и Екатерина смогут жить нормальной семейной жизнью – спокойной и далекой от вспышек фотокамер из-за угла.







