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Начался судебный процесс: на полигоне под Борисовом курсант подстрелил сослуживца

В суде города Жодино 11 ноября начинается рассмотрение уголовного дела по обвинению 21-летнего курсанта Военной академии Республики Беларусь, который в ноябре 2018 года на учебном полигоне в Борисовском районе ранил своего сослуживца.


Помощник председателя Минского областного суда Юлия Корзун рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Судебный процесс в суде города Жодино 11 ноября назначен на 11:30. Происшествие случилось на территории учебного полигона в Борисовском районе во время проведения ночных стрельб. По версии предварительного расследования, обвиняемый, нарушив правила обращения с оружием, по неосторожности выстрелил и причинил своему сослуживцу-курсанту сквозное ранение левой стопы.

По словам Юлии Корзун, обвиняемый 1998 года рождения. Дело будет рассматриваться по первой части статьи 463 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения».

Преступление наказывается арестом или лишением свободы на срок до четырех лет.


Фото: архив БЕЛТА, носит иллюстративный характер
Сергей Есманович
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