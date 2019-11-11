В Петербурге на пивзаводе "Балтика" произошёл взрыв





Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.





Из-за взрыва выбило стёкла: осколки разлетелись на несколько метров. По предварительным данным, пострадала одна девушка. Её госпитализируют.





Очевидцы говорят, что был подземный взрыв.



