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В Петербурге на пивзаводе "Балтика" произошёл взрыв

На территории пивного завода "Балтика" в Санкт-Петербурге произошёл прорыв теплосети и прогремел взрыв.


Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Из-за взрыва выбило стёкла: осколки разлетелись на несколько метров. По предварительным данным, пострадала одна девушка. Её госпитализируют.

Очевидцы говорят, что был подземный взрыв.
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