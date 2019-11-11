Мобильная версия
#belpartisan
Делись новостями в twitter и instagram
RSS
Android
Facebook
Vkontakte
Twitter
ОК
Telegram
Бел
Рус
11
Ноябрь
20:29
Меню
Новости
Политика
Жизнь
Радости жизни
Экономика
Спорт
Особое мнение
Блоги
Выбор редакции
Мультимедиа
Архив
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:
Выборы-2019
Изменение Конституции
Перепись-2019
Закон об отсрочках
Беларусь-Россия
Убийство Павла Шеремета
В Петербурге на пивзаводе "Балтика" произошёл взрыв
На территории пивного завода "Балтика" в Санкт-Петербурге произошёл прорыв теплосети и прогремел взрыв.
vk.com
Об этом Лайфу
сообщил
источник в экстренных службах.
Из-за взрыва выбило стёкла: осколки разлетелись на несколько метров. По предварительным данным, пострадала одна девушка. Её госпитализируют.
Очевидцы говорят, что был подземный взрыв.
19:31 11/11/2019
Поделиться
Последние известия
20:04
Array ( [0] => 8 )
Начался судебный процесс: на полигоне под Борисовом курсант подстрелил сослуживца
19:55
Родственники сирийского президента Башара Асада владеют как минимум 20 апартаментами в "Москва-Сити"
19:39
За убийство беременной жены мужа приговорили к 3 годам
19:31
Array ( [0] => 7 )
В Петербурге на пивзаводе "Балтика" произошёл взрыв
19:20
Array ( [0] => 8 )
Высокое отношение! Из иностранных лидеров среди украинцев самый популярный Лукашенко
19:08
Array ( [0] => 8 )
Тигров планировали “разделать их на запчасти” для использования в китайской псевдомедицине. Белорусы спасли тигров
18:50
Array ( [0] => 8 )
В Волковысской колонии случился пожар: трое заключенных госпитализированы
18:37
Array ( [0] => 8 )
Российско-белорусский фильм о Холокосте вошел в список претендентов на "Золотой глобус"
Загрузка...
Блоги
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит
Особое мнение
Павел Сапелко
Кто кого обидел?
Еще раз о деле Дмитрия Полиенко.
Юрий Пшенник
Настоящий капитал
Прозевать мировую тенденцию это стандартная "политика" нашей власти. Вот и сегодня они "аки львы" сражаются за сохранение "нефтегазового офшора" при этом явно теряют нечто более важное.
Дмитрий Растаев
Перепись, досвидос!
По стране полным ходом шагает перепись. Вот она уже вышла на финишную бровку, переписчики уже стучатся в дома. Налетай, торопись, совершай перепись!
Кирилл Живолович
Трудно быть Прокопеней
Сидит американский предприниматель Илон Маск у входа на свой несбывшийся космодром и грустит: не видать человечеству новых космических кораблей и уникальных ракет-носителей, электронных платежных систем и электромобилей, известных во всем мире…
facebook
vkontakte
ok
Выбор редакции
Личная месть министра Карпенко?
Владимир Дунаев о ситуации с МИУ: Из этой истории торчат политические уши
"Это не ошибка". Выборы раскрыли самого богатого лидера оппозиции
Профсоюз РЭП замахнулся на 100 тысяч
Кандидат в депутаты - об избиении: Следы от подошв остались на моих висках
Ольга Дамаскина: Жаль, что у нас нет настоящих выборов
© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»
Правила
использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте
Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com
Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru