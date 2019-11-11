На месте происшествия. Фото — mchs.gov.by



Еще до прибытия МЧС из опасной зоны были спасены двое мужчин.





«Первый получил ожоги лица и рук, второй – отравление продуктами горения. Работниками МЧС на полу под столом был обнаружен и вынесен на свежий воздух третий мужчина. Спасенные (отбывают наказание в ИК) доставлены в районную больницу», – отмечается в пресс-релизе МЧС.





По предварительным выводам, причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Сообщение о происшествии спасатели получили в 9:09.





«Огнем повреждены деревянные каркасы для мягких кресел, закопчены стены и потолок. Спасателями не допущен выход пламени на кровлю, рядом находящиеся строения также были защищены и не повреждены», – отмечают спасатели.







