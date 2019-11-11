"Признание международного профессионального сообщества говорит не только о высоком качестве созданного фильма, но и об общечеловеческом контексте работы, пишет interfax.by . Истории, связанные с Холокостом, возлагают на автора огромную ответственность, требуют очень чуткий подход", - сказал журналистам в понедельник президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.









"К сожалению, человечество имеет свойство забывать истинные причины многих ужасов, и мир вновь и вновь сталкивается с национальной и религиозной нетерпимостью. Такое кино - это не только интересная история, это просветительский и даже социальный посыл всем людям", - сказал Борода, выразив уверенность, что премия "Золотой глобус" как одна из престижных наград в области кино усилит внимание к картине, и еще больше людей задумаются о важных вещах.





Картина совместного производства России и Беларуси рассказывает о том, как завещание бывшего узника концлагеря переворачивает жизнь двух молодых людей из разных миров, проливая свет на трагическую историю их семьи.









"Кадиш" стал первым фильмом на тему Холокоста, который выдвигается на премию от России. Режиссёр, обращавшийся ранее в своих работах к тематике Катастрофы, посвятил этот фильм памяти своей мамы.





Шорт-лист премии будет объявлен 9 декабря.



