В Минске уже установлено 11 новогодних елей. Всего их будет около 30

Всего же предприятие намерено установить к зимним праздникам 29 таких лесных красавиц. Самая высокая из них — 30 м — вырастет на Октябрьской площади. Также около ратуши появится новогоднее дерево с ажурными светодиодными шарами. По словам специалистов, это воплощение новой концепции.





Установка всех елей, как и новогоднее освещение города, должна быть выполнена к 14 декабря. Демонтаж запланирован после 15 января 2020 года.









Как мы писали ранее, специалисты предприятия «Минскреклама» объяснили, почему к монтажу праздничных деревьев приступили с начала ноября.





— На самом деле процесс этот небыстрый, и задействованы в нем 2 бригады на весь город. Если посчитать, что на один объект в среднем по дню требуется на монтаж каркаса, установку лапок, развешивание игрушек и световое оформление, то времени не так и много, — рассказал заместитель директора по производству УП «Минскреклама» Дмитрий Пракопенко.



