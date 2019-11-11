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В Минске уже установлено 11 новогодних елей. Всего их будет около 30

В Минске к 11 ноября уже установили 11 каркасов новогодних елей с искусственной хвоей, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в УП «Минскреклама».

Всего же предприятие намерено установить к зимним праздникам 29 таких лесных красавиц. Самая высокая из них — 30 м — вырастет на Октябрьской площади. Также около ратуши появится новогоднее дерево с ажурными светодиодными шарами. По словам специалистов, это воплощение новой концепции.

Установка всех елей, как и новогоднее освещение города, должна быть выполнена к 14 декабря. Демонтаж запланирован после 15 января 2020 года.


Как мы писали ранее, специалисты предприятия «Минскреклама» объяснили, почему к монтажу праздничных деревьев приступили с начала ноября.

— На самом деле процесс этот небыстрый, и задействованы в нем 2 бригады на весь город. Если посчитать, что на один объект в среднем по дню требуется на монтаж каркаса, установку лапок, развешивание игрушек и световое оформление, то времени не так и много, — рассказал заместитель директора по производству УП «Минскреклама» Дмитрий Пракопенко.
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