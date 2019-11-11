Энрике Иглесиас в Минск не приедет. Вероятнее всего
Продажа билетов на концерт испанского исполнителя Энрике Иглесиаса, который должен был пройти в столице 3 декабря, приостановлена.
Минск и Рига пропали из списка городов тура и на сайте артиста.
Организацией шоу занималась болгарская фирма ART BG.
По словам информированного источника, промоутерская болгарская компания ART BG, которая занималась организацией концертов в Риге и Минске, обанкротилась.
В «Минск-Арене» сообщили, что пока не заявляли об отмене концерта, а только приостановили продажу билетов. Окончательно о судьбе концерта объявят позже. Предположительно, вопрос должен решиться до 15 ноября.
Источник: tut.by
17:13 11/11/2019
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