Энрике Иглесиас в Минск не приедет. Вероятнее всего

Минск и Рига пропали из списка городов тура и на сайте артиста.

Организацией шоу занималась болгарская фирма ART BG.





По словам информированного источника, промоутерская болгарская компания ART BG, которая занималась организацией концертов в Риге и Минске, обанкротилась.





В «Минск-Арене» сообщили, что пока не заявляли об отмене концерта, а только приостановили продажу билетов. Окончательно о судьбе концерта объявят позже. Предположительно, вопрос должен решиться до 15 ноября.



