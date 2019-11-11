Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Энрике Иглесиас в Минск не приедет. Вероятнее всего

Продажа билетов на концерт испанского исполнителя Энрике Иглесиаса, который должен был пройти в столице 3 декабря, приостановлена.

Минск и Рига пропали из списка городов тура и на сайте артиста. 
 
Организацией шоу занималась болгарская фирма ART BG.

По словам информированного источника, промоутерская болгарская компания ART BG, которая занималась организацией концертов в Риге и Минске, обанкротилась.

В «Минск-Арене» сообщили, что пока не заявляли об отмене концерта, а только приостановили продажу билетов. Окончательно о судьбе концерта объявят позже. Предположительно, вопрос должен решиться до 15 ноября.
Источник: tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru