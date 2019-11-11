Умерла нобелевский лауреат по литературе Элис Манро
Канадская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро умерла на 89 году жизни. Об этом сообщил издательский дом McClelland & Stewart со ссылкой на ее дочь.
Элис Мунро получила Нобелевскую премию по литературе в 2013 году. Нобелевский комитет назвал ее «мастером современного рассказа», американская писательница Синтия Озик — «нашим Чеховым».
Мунро родилась 10 июля 1931 года в семье фермера в канадской провинции Онтарио. Первый рассказ опубликовала в 1950 году во время учебы в университете. Ее первый сборник «Танец счастливых теней» был удостоен премии генерал-губернатора Канады в области художественной литературы.
В 2009 году писательница стала лауреатом международной Букеровской премии.
Источник: tvrain.ru
17:03 11/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение